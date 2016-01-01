​​​معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء 24 مارس (بيان بالدرجات)



معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا على شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.



أما الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.

قد يعجبك أيضا...

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 16 26شبين الكوم 15 26طنطا 13 25دمنهور 13 23الإسكندرية 14 20بلطيم 14 21مطروح 13 19السلوم 10 21سيوة 13 24بورسعيد 16 21دمياط 15 20الزقازيق 14 25الإسماعيلية 12 26السويس 13 26العريش 13 23رفح 12 22رأس سدر 15 22نخل 10 27نويبع 16 27طابا 15 25كاترين 09 20الطور 13 27شرم الشيخ 16 27الغردقة 15 28مرسى علم 16 27الفيوم 14 29بنى سويف 14 29المنيا 13 30أسيوط 12 30سوهاج 15 32قنا 15 33الأقصر 15 34أسوان 17 35أبوسمبل 17 36الوادي الجديد 14 35شلاتين 18 33أبو رماد 18 32حلايب 19 31رأس حدربة 19 30