​​​معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء 24 مارس (بيان بالدرجات)

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صورة الخبر: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا
معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا على شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.

أما الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

شبين الكوم 15 26
طنطا 13 25

دمنهور 13 23

الإسكندرية 14 20

بلطيم 14 21

مطروح 13 19

السلوم 10 21

سيوة 13 24

بورسعيد 16 21

دمياط 15 20

الزقازيق 14 25

الإسماعيلية 12 26

السويس 13 26

العريش 13 23

رفح 12 22

رأس سدر 15 22

نخل 10 27

نويبع 16 27

طابا 15 25

كاترين 09 20

الطور 13 27

شرم الشيخ 16 27

الغردقة 15 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 14 29

بنى سويف 14 29

المنيا 13 30

أسيوط 12 30

سوهاج 15 32

قنا 15 33

الأقصر 15 34

أسوان 17 35

أبوسمبل 17 36

الوادي الجديد 14 35

شلاتين 18 33

أبو رماد 18 32

حلايب 19 31

رأس حدربة 19 30

المصدر: القاهرة- (أ ش أ):

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