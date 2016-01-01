بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد



خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية

سيطرت حالة من الهلع والخوف علي المئات من أهالى قرية فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية نتيجة وجود منزل مهجور بالقرية منذ أكثر من 30 سنة وتحوله إلي مرتع للخفافيش والثعابين والقوارض التى تهاجم سكان القرية .



وكشف محمد حسنـ أحد اهالي القرية، ان الخوف يسيطر عليهم خشية تعرضهم خاصة الاطفال للدغ الثعابين كما أن الخفافيش تنشط حركتها فى الليل ويضطر الأهالى إلى الجلوس بالمنزل ومنع خروج الأطفال خوفا عليهم.



وأوضح : نعيش فى كارثة ومأساة منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن المنزل مهجور منذ 30 عاما و يقع بمنطقة داير الناحية وسط القرية بالقرب من المسجد البحرى.و أصحابه هجروه منذ 30 عاما ولم يسكنه أحد، وأصبح بيئة خصبة لتكاثر الخفافيش والثعابين والفئران حتى تحول المنزل إلى حديقة زواحف يسكنها أكثر من 3 آلاف خفاش على الأقل إلى جانب الثعابين السامة.

