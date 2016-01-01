في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يجب على الامهات اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنزل وخارج المنزل خاصة في أوقات التسوق وإدخال هذة الأغراض للمنزل.
وحرص موقع health، على تقديم النصائح والقواعد التي يجب اتباعها في التسوق في زمن الكورونا:
- غسل الأيدي وتطهيرها قبل الخروج من المنزل.
- إرتداء القفزات والكمامة أثناء عملية التسوق.
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التعليقات على التسوق في زمن الكورونا.. 6 قواعد يجب اتباعها للوقاية
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