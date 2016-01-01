التسوق في زمن الكورونا.. 6 قواعد يجب اتباعها للوقاية

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التسوق في زمن الكورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يجب على الامهات اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنزل وخارج المنزل خاصة في أوقات التسوق وإدخال هذة الأغراض للمنزل.

وحرص موقع health، على تقديم النصائح والقواعد التي يجب اتباعها في التسوق في زمن الكورونا:

- غسل الأيدي وتطهيرها قبل الخروج من المنزل.
- إرتداء القفزات والكمامة أثناء عملية التسوق.

- تعقيم عربة التسوق وخاصة مقابضها قبل شراء أي منتج.

- وضع الأكياس في شنطة السيارة وليس بداخلها.

- تعقيم المنتجات قبل تخزينها.

- رمي الأكياس خارج المنزل.
- غسل الفاكهة والخضروات بالماء والخل قبل تناولها.

المصدر: موقع healthline

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