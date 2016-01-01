طريقة عمل الكوكيز بالمنزل بأقل تكلفة مثل المحترفين

يعتبر الكوكيز من أشهى الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار، وتسعى الامهات لتحضيرها بتكلفة قليلة، وسنعرض لكم طريقة عمل الكوكيز في المنزل
مقاديرعمل الكوكيز في المنزل
2 كوب دقيق
2كوب حبيبات الشوكولاتة
كوب زبدة
3/4 كوب سكر
2 بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة صغيره فانيليا
ملعقة صغيرة ملح
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