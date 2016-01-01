طريقة عمل الكوكيز بالمنزل بأقل تكلفة مثل المحترفين



الكوكيز الكوكيز

يعتبر الكوكيز من أشهى الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار، وتسعى الامهات لتحضيرها بتكلفة قليلة، وسنعرض لكم طريقة عمل الكوكيز في المنزل



مقاديرعمل الكوكيز في المنزل



2 كوب دقيق

2كوب حبيبات الشوكولاتة

كوب زبدة

3/4 كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيره فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

قد يعجبك أيضا...

طريقة تحضير الكوكيز في المنزل1. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.2. نخفق الزبدة والسكر، ثم نضع الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيدًا.3. يخلط الدقيق فى وعاء آخر، ثم نضع البيكينج صودا والملح معًا ثم يسكبوا فوق مزيج البيض، وتضاف حبيبات الشوكولاتة ويقلبوا بشكل جيد.5. تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن، ويتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة.