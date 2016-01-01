طريقة عمل الكوكيز بالمنزل بأقل تكلفة مثل المحترفين

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الكوكيز بالمنزل بأقل تكلفة مثل المحترفين

صورة الخبر: الكوكيز
الكوكيز

يعتبر الكوكيز من أشهى الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار، وتسعى الامهات لتحضيرها بتكلفة قليلة، وسنعرض لكم طريقة عمل الكوكيز في المنزل

مقاديرعمل الكوكيز في المنزل

2 كوب دقيق
2كوب حبيبات الشوكولاتة
كوب زبدة
3/4 كوب سكر
2 بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة صغيره فانيليا
ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الكوكيز في المنزل

1. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

2. نخفق الزبدة والسكر، ثم نضع الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيدًا.

3. يخلط الدقيق فى وعاء آخر، ثم نضع البيكينج صودا والملح معًا ثم يسكبوا فوق مزيج البيض، وتضاف حبيبات الشوكولاتة ويقلبوا بشكل جيد.
5. تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن، ويتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الكوكيز بالمنزل بأقل تكلفة مثل المحترفين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41232

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager