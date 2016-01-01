8 أطعمة يمكن تجميدها في «الفريزر» للجوء إليها في فترات «الأزمة»



أطعمة يمكن تجميدها في «الفريزر» أطعمة يمكن تجميدها في «الفريزر»

مع انتشار الذعر من فيروس كورونا في الآونة الاخيرة، أصبح كل جزء صغير من الطعام أغلى من أي وقت مضى، سواء كان خضراوات وفواكه تعزز المناعة، أو عناصر غذائية أخرى.



ونرصد مجموعة من الأطعمة يمكنك تخزينها في الفريز بأمان، للجوء إليها في أوقات الحاجة:



1- الجبن:

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يمكن تجميد كل أنواع الجبن من الموزاريلا الى البارميزان، فجميعها تتكيف مع وضعها في الفريزر، ويمكنك تجميدها كتلة واحدة، أو تجزئتها، للحصول عليها عند الحاجة إليها.2- الحليب:يجب عليك تخزين كمية مناسبة من الحليب، لما له من فوائد كثيرة مهمة للجسم، وعدم وضعه في حاوية محكمة لأنه يتمدد بالبرودة، وإذابته جيدا قبل الاستخدام.3- الخبز:يفضل تخزين الخبر في الفريزر عندما يكون طازجًا، وإلا فإنه سيبقى قديمًا قليلًا بمجرد تذويبه، ويمكن تجميده على شكل رغيف كامل، أو شرائح إذا كان ذلك أسهل.4- الشوكولاتة:لا تحتوي الشوكولاتة على الكثير من الماء، مما يعني أنها لن تتغير مثل العناصر الأخرى عند تجميدها وإذابة الثلج، ويفضل وضع الشوكولاتة في الثلاجة لبضع ساعات قبل وضعها في الفريزر لأن ذلك سيساعد على خفض درجة الحرارة ببطء، مما يقلل من خطر تغير النكهة.5- الأرز والمكرونة:نجد أنه من المستحيل صنع الكمية المناسبة من المكرونة أو الأرز للوجبة، فمن الآن بدلا من التخلص من الفائض يمكنك تجميده، وعند الاستخدام يمكنك نقله إلى حاوية مختلفة، اسكب الماء الساخن على الأرز أو المكرونة لإذابة الثلج وإعادة التقليب.6- الزبادي:يجب تجميد كمية صغيرة من الزبادي، لتفادي تغير المذاق بنسبة كبيرة.7- البيض:لا يمكن تجميد قشر البيض، ولكن كل شيء آخر يمكن تجميده، وعند الاستخدام بعد التجميد يزال القشر بسهولة، ويوضع لدقائق في ماء ساخن لإذابة الثلج.