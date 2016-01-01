«الداخلية» تنفي فرض حظر التجوال في البلاد ابتداءً من مساء اليوم

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صورة الخبر: «الداخلية» تنفي فرض حظر التجوال
«الداخلية» تنفي فرض حظر التجوال

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأى العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وتحمل اسم «الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية» تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy )، وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية .

https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.181676241876047/2895373403839637/?type=3

المصدر: almasryalyoum

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