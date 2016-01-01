ناشدت إحدى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعديل جداول امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية والشهادات الأخرى، بحيث لا تشتمل على المواد التي لا تضاف للمجموع، وذلك تيسيرًا على الطلاب وسط الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد وتعليق الدراسة.
من جانبه، رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على مناشدة ولي الأمر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «فعلنا هذا يا فندم».
وتلقى «شوقي» شكاوى من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في ظل ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، نصها: «إحنا ثانوية عامة ومافيش مدرسة ولا دروس خصوصية نعمل إيه؟»
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التعليقات على استبعاد المواد خارج المجموع.. وزير التعليم: تعديل جدولي امتحانات «الثانوية والإعدادية»
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