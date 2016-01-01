فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل حول استكمال منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد انتشار فيروس كورونا الخطير .
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " " قرار متوقع بإلغاء الدوري المصري الممتاز بكل درجاته " .
وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
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التعليقات على أحمد شوبير يعلن مفاجأة عن الدوري المصري بسبب كورونا
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