وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتضررين من إغلاق مراكز الدروس



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استغاثة من بعض طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم في ظل ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس واغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، نصها : احنا ثانوية عامة ومافيش مدرسة ولا دروس خصوصية نعمل ايه؟



ومن جانبه .. رد وزير التربية والتعليم على هذه الاستغاثة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اتفقنا مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة ، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة.



وأضاف وزير التربية والتعليم : نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

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وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تناشد جميع طلاب المدارس في مصر ، بضرورة الاعتماد في هذه الظروف الحالية التي تمر بها مصر ، على التعلم الذاتي الالكتروني عبر المنصات التي أعلنت عنها الوزارة بجانب متابعة القنوات التعليمية .