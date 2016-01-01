وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتضررين من إغلاق مراكز الدروس

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استغاثة من بعض طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم في ظل ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس واغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، نصها : احنا ثانوية عامة ومافيش مدرسة ولا دروس خصوصية نعمل ايه؟

ومن جانبه .. رد وزير التربية والتعليم على هذه الاستغاثة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اتفقنا مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة ، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تناشد جميع طلاب المدارس في مصر ، بضرورة الاعتماد في هذه الظروف الحالية التي تمر بها مصر ، على التعلم الذاتي الالكتروني عبر المنصات التي أعلنت عنها الوزارة بجانب متابعة القنوات التعليمية .

المصدر: elbalad

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