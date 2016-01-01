تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استغاثة من بعض طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم في ظل ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس واغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، نصها : احنا ثانوية عامة ومافيش مدرسة ولا دروس خصوصية نعمل ايه؟
ومن جانبه .. رد وزير التربية والتعليم على هذه الاستغاثة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اتفقنا مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة ، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.
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التعليقات على وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتضررين من إغلاق مراكز الدروس
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