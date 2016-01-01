

رسالة من جيف بيزوس أغنى رجل في العالم تكشف كيف تعامل مع كورونا رسالة من جيف بيزوس أغنى رجل في العالم تكشف كيف تعامل مع كورونا

لعالم ليس هو نفس المكان الذي كان عليه قبل بضعة أسابيع مع تفشي وباء كورونا المستجد في بلدان مختلفة، تأثر آلاف الأشخاص وهناك مستوى من عدم اليقين حول كل شيء"، هذه كانت رسالة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس Amazon، إلى موظفيه.



جيف بيزوس، وهو أيضًا أغنى رجل في العالم، أوضح بالتفصيل كيفية تعامل أمازون مع الوباء، وقال: "نحن نقدم خدمة حيوية للناس في كل مكان، خصوصًا لأولئك الأكثر تعرضًا، مثل كبار السن، والناس يعتمدون علينا".





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كما كتب مؤسس أمازون عن مخاوفه الشخصية، قائلًا: "قائمة المخاوف التي لدي الآن، مثلما أنا متأكد منك، طويلة، من أطفالي وأولياء الأمور وعائلتي وأصدقائي إلى سلامتك أنت وزملائي إلى المرضى الذين يعانون بالفعل من مرض شديد وإلى حقيقة الضرر الذي ستسببه التداعيات الاقتصادية عبر مجتمعاتنا".رسالة جيف بيزوس إلى موظفي Amazon بالتفصيل"عزيزي الأمازون، هذا ليس عمل كالمعتاد، إنه وقت من التوتر الشديد وعدم اليقين، إنها أيضًا لحظة من الزمن يكون فيها العمل الذي نقوم به هو الأكثر أهمية، لقد قمنا بتغيير الخدماتاللوجستية والنقل وسلسلة التوريد والمشتريات وعمليات البائع من طرف ثالث لتحديد أولويات التخزين وتقديم العناصر الأساسية مثل المواد الغذائية المنزلية والمطهرات وحليب الأطفال واللوازم الطبية".أضاف: "نحن نقدم خدمة حيوية للناس في كل مكان، وخاصة لأولئك الأكثر تعرضًا، مثل كبار السن، الناس يعتمدون علينا، لست وحدي في أن أكون ممتنًا للعمل الذي تقومون به، لقد تلقيت المئات من رسائل البريد الإلكتروني من العملاء وشاهدت مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكركم جميعًا، جهودكم ملحوظة على أعلى المستويات الحكومية، وشكر الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع هذا الفريق بغزارة".تابع: "يشعر الناس في جميع أنحاء العالم بالتأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة، ويؤسفني أن أخبركم أنني أتوقع أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن، نحن نوظف 100 ألف موظف جديد ونرفع الأجور لعمالنا الذين يعملون بالساعة والذين يلبون الطلبات ويوصلون العملاء خلال هذه الفترة من التوتر والاضطراب، كما تضطر شركات أخرى مثل المطاعم إلى إغلاق أبوابها، نأمل أن يأتي الأشخاص الذين تم تسريحهم للعمل معناحتى يتمكنوا من العودة إلى الوظائف التي كانت لديهم".استطرد: "لا يمكن القيام بالكثير من العمل الأساسي الذي نقوم به من المنزل، لقد نفذنا سلسلة من الإجراءات الصحية الوقائية للموظفين والمقاولين في مواقعنا حول العالم، كل شيء بدءًا من زيادة تواتر التنظيف وكثافته وتعديل ممارساتنا في مراكز تلبية الطلبات لضمان الإرشادات الموصى بها للمسافة الاجتماعية، نحن نجتمع كل يوم، نعمل على تحديد طرق إضافية لتحسين هذه التدابير".قال أيضًا: "لقد وضعنا أوامر شراء لملايين أقنعة الوجه التي نريد أن نقدمها لموظفينا ومقاولينا الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، ولكن تم تنفيذ عدد قليل جدًا من تلك الطلبات، لا تزال الأقنعة في حالة نقص في المعروض على مستوى العالم ويتم توجيهها في هذه المرحلة من قبل الحكومات إلى المرافق الأكثر احتياجًا مثل المستشفيات والعيادات".أضاف: "من السهل أن نفهم لماذا يجب أن يكون مقدمو الخدمات الطبية المذهلون الذين يخدمون مجتمعاتنا في المرتبة الأولى، عندما يأتي دورنا للأقنعة، ستكون أولويتنا الأولى هي جعلهم في أيدي موظفينا وشركائنا الذين يعملون على توصيل المنتجات الأساسية للناس".تابع: "وقتي وتفكيري الآن يركزان بشكل كامل على COVID-19 وعلى الكيفية التي يمكن أن تلعب بها أمازون دورها بشكل أفضل، أريدك أن تعرف أن أمازون ستواصل القيام بدورها، ولن نتوقف عن البحث عن فرص جديدة للمساعدة، لا يوجد دليل تعليمات لكيفية الشعور في مثل هذا الوقت، وأنا أعلم أن هذا يسبب الإجهاد للجميع".اختمم رسالته، قائلًا: "يرجى الاعتناء بأنفسكم وأحبائك، أعلم أننا سنتجاوز هذا الأمر معًا".