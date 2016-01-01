مارك زوكربيرج يتبرع باحتياطي طوارئ فيسبوك للحد من كورونا

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مارك زوكربيرج يتبرع باحتياطي طوارئ فيسبوك للحد من كورونا

تبرع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، بـ 720.000 قناع للوجه للعاملين في قطاع الصحة.



قال زوكربيرج عبر حسابه الرسمي على

منصته الأشهر في العالم: "يحتاج العاملون الصحيون بشكل عاجل إلى المزيد من معدات الحماية".


أضاف مؤسس فيسبوك: "للمساعدة، تبرع Facebook باحتياطي الطوارئ الخاص بنا المكون من 720.000 قناع اشتريناها في حالة استمرار حرائق الغابات".



تابع زوكربيرج: "نحن نعمل أيضًا على الحصول على ملايين أخرى للتبرع، أتمنى أن نبقى جميعًا بصحة جيدة وآمن".

المصدر: الوفد

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