

العمل من المنزل في زمن كورونا.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواي فاي بمنزلك العمل من المنزل في زمن كورونا.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواي فاي بمنزلك

أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد، معظمنا على العمل من المنزل، وأثناء ذلك، من الضروري أن يكون لديك اتصال جيد بشبكة Wi-Fi.







التكنولوجيا في زمن كورونا.. 10 تطبيقات مفيدة تجعل العمل من المنزل أسهل

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ومع ذلك، في كثير من الأحيان، على الرغم من وجود خطة واسعة النطاق مناسبة، غالبًا ما نجد أنفسنا نكافح للحصول على إشارة Wi-Fi المناسبة على أجهزتنا.أشياء يمكنك القيام بها لإصلاح سرعة Wi-Fi الخاصة بكافصل جميع الأجهزة التي لا تحتاج إلى Wi-Fi عليها من جهاز التوجيه الخاص بك لضمان سرعة أفضل.لضمان أفضل سرعة ممكنة لجهاز الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز عمل آخر، افصل جميع الأجهزة التي لا تتطلب الاتصال بشبكة Wi-Fi، وسيساعد ذلك على تقليل استهلاك النطاق الترددي غير الضروري.لمنع تفشى كورونا.. عمالقة التكنولوجيا يرفعون شعار العمل من المنزلالمسائل المتعلقة بوضع جهاز التوجيه في المنزل.حاول إبقاء موجهات Wi-Fi بعيدة قليلاً عن الجدران وكذلك الأجهزة الكهربائيةإذا كان ذلك عمليًا، فحاول إبقاء جهاز توجيه Wi-Fi بعيدًا عن الجدران، لأن إشارات WiFiقد تواجه صعوبة في اختراق الجدران، لذا تأكد من أن جهاز التوجيه لديه بعض مساحة التنفس، أيضًا، إذا أمكن، احتفظ به بعيدًا عن الأجهزة المعدنية مثل الثلاجات.استخدم SSID متعددة ذات نطاق ترددي محدود.يساعد ذلك في توفير تخصيص سرعة مناسب للأجهزة المختلفةقم بإنشاء SSID متعدد "معرف مجموعة الخدمات".يحدد SSID شبكة Wi-Fi للمستخدمين وأجهزة Wi-Fi الأخرى.حاول تخصيص مقدار محدد من السرعة للأجهزة.يمكنك تخصيص المزيد من النطاق الترددي لأجهزة عملك مقارنة بالآخرين.سيضمن ذلك أن لديه سرعة معينة على الأقل طوال الوقت.احتفظ بجهاز عملك على تردد منفصل ولا تقم بتوصيل أي جهاز آخر بهذا الترددإذا كنت تستخدم جهاز توجيه مزدوج النطاق يوفر تردد 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز.حاول منح جهاز عملك بعض الحصرية من خلال توصيله بتردد معين.يساعد هذا في سرعة Wi-Fi الإجمالية ويقلل أيضًا من التداخل مع الأجهزة الأخرى.استخدم كبل LAN إذا كان بإمكانك العمل على مقربة من جهاز التوجيهإذا كان جهاز التوجيه الخاص بك قريبًا أو إذا كان لديك كابل LAN طويل، فلا يوجد شيء أفضل.عندما يتعلق الأمر بالسرعة، تعد اتصالات إيثرنت السلكية واحدة من الأفضل.اختر تردد 5 جيجاهرتز في جهاز التوجيه مزدوج النطاق بدلاً من 2.4 جيجاهرتز للحصول على سرعة أفضليوفر 5GHz سرعة إجمالية أفضل جنبًا إلى جنب مع قوة اتصال أفضل على مسافة قصيرة.اختر تردد 2.4 جيجا هرتز في جهاز التوجيه مزدوج النطاق لضمان قوة إشارة أفضل في المدى الطويل.إذا كانت المسافة بين جهاز العمل وجهاز التوجيه أكثر من 10 أقدام، فاختر تردد 2.4 جيجا هرتز في جهاز التوجيه مزدوج النطاق، ويوفر قوة واحدة أفضل على مسافة طويلة.استخدم تطبيقات الطرف الثالث لاكتشاف مناطق شبكة Wi-Fi الميتة وتجنب العمل من هذه النقاطكل جهاز توجيه له حدوده والمناطق الميتة واحدة منها، بغض النظر عن عدد الهوائيات الموجودة في جهاز التوجيه الخاص بك، ستظل هناك بعض المناطق الميتة.لحسن الحظ، هناك العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تحديد تلك النقاط.استخدم أجهزة التكرار والموسعات لتعزيز تغطية Wi-Fiإذا كان هناك الكثير من المناطق الميتة في منزلك، فاستخدم أجهزة إعادة الإرسال لموسعات إشارة Wi-Fi لتعزيز تغطية Wi-Fi.