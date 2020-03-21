شهدت «أسعار الفاكهة» في سوق العبور، اليوم الأثنين ٢٣ مارس 2020، حالة من الاستقرار.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي:
يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكري 2.5 و4.5 جنيه، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 4 و7 جنيهات، واليوسفي ما بين 3 و7 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيها للكيلو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ننشر «أسعار الفاكهة» في سوق العبور اليوم ٢٣ مارس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق