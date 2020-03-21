

«أسعار الدواجن» بالأسواق اليوم 23 مارس «أسعار الدواجن» بالأسواق اليوم 23 مارس

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأثنين ٢٣مارس 2020، وذلك وفقًا لمعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء ، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 30 و48 جنيهًا، وكانت محافظة الجيزة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 35 جنيهًا، بينما كانت محافظة قنا الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 28 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.