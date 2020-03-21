شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23 -3-2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى ، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار اللحوم اليوم .. الضأن 120 جنيها و البفتيك 110 جنيهات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق