أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 74 حالة.
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس، إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ74 حالة، التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه جرى تسجيل 33 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية، التي جرى اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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التعليقات على وزارة الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و33 إصابة جديدة بكورونا
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