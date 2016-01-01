شوارع باريس خاوية بسبب كورونا.. شاهد

حصل صدى البلد على صور من شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وهي خالية من المارة بشكل كامل، عقب إعلان السلطات حالة الطوارئ مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويظهر في الصور التي حصل عليها صدى البلد، شوارع باريس وهي خالية من المارة، بالإضافة إلى مترو الانفاق، وشارع الشانزليزيه الشهير.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع حتى الآن إلى 674، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16018 شخصًا.
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