أفادت أناستاسيا راكوفا، نائب عمدة العاصمة موسكو للتنمية الاجتماعية، بأن صبية عمرها 16 عاما كانت إصيبت بعدوى فيروس كورونا، شُفيت تماما وخرجت من المستشفى.
وقالت راكوفا في هذا الشأن: "وبذاك يكون تسعة مرضى قد تعافوا بالفعل في موسكو. وهذه ديناميكية جيدة".
وذكرت نائب العمدة، أن الصبية عادت مع أسرتها مؤخرا من إيطاليا، وتلقت العلاج ووالدتها في مستشفى الأمراض المعدية بموسكو رقم 1.
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التعليقات على صبية روسية في السادسة عشرة من عمرها تتغلب على "كورونا"!
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