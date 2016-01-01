صبية روسية في السادسة عشرة من عمرها تتغلب على "كورونا"!

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صبية روسية في السادسة عشرة من عمرها تتغلب على "كورونا"!

أفادت أناستاسيا راكوفا، نائب عمدة العاصمة موسكو للتنمية الاجتماعية، بأن صبية عمرها 16 عاما كانت إصيبت بعدوى فيروس كورونا، شُفيت تماما وخرجت من المستشفى.

وقالت راكوفا في هذا الشأن: "وبذاك يكون تسعة مرضى قد تعافوا بالفعل في موسكو. وهذه ديناميكية جيدة".

وذكرت نائب العمدة، أن الصبية عادت مع أسرتها مؤخرا من إيطاليا، وتلقت العلاج ووالدتها في مستشفى الأمراض المعدية بموسكو رقم 1.

وقالت المسؤولة الروسية المحلية إن التحاليل أكدت إصابة الفتاة بالفيروس التاجي، ولم يتم تأكيد إصابة الأم، وبعد فترة وجيزة من الحجر الصحي، خرجت السيدة الوالدة من المستشفى.

وخضعت الصبية الروسية لدورة علاج متخصصة، وقضت أسبوعين في عزل خاص.

وأفيد بأن الاختبارات في أعقاب ذلك أظهرت خلو جسم الفتاة تماما من عدوى الفيروس التاجي، في حين يتلقى والدها العلاج في مركز طبي متخصص، وحالته مرضية ولا توجد لديه مضاعفات.

المصدر: نوفوستي

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