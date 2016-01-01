الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا

كشف خالد ناصر، أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الاعلامي لنادي الاتفاق السعودي، حقيقة اصابة مهاجم الاهلي المعار وليد ازارو وباقي لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، بعد اصابة نائب رئيس النادي.
وقال خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق السعودى، إن نائب رئيس النادي مصاب بفيروس كورونا.
وتابع الناصر في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نائب رئيس النادي المصاب بالكورونا حالته مطمئنة وهو لم يختلط بأي من اللاعبين".
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