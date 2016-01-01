الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا

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صورة الخبر: وليد أزارو
وليد أزارو

كشف خالد ناصر، أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الاعلامي لنادي الاتفاق السعودي، حقيقة اصابة مهاجم الاهلي المعار وليد ازارو وباقي لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، بعد اصابة نائب رئيس النادي.

وقال خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق السعودى، إن نائب رئيس النادي مصاب بفيروس كورونا.

وتابع الناصر في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نائب رئيس النادي المصاب بالكورونا حالته مطمئنة وهو لم يختلط بأي من اللاعبين".

وأضاف: "آزارو مهاجم جيد لكن إدارة النادي لم تطلب التعاقد معه رسميًا"

واشارت التقارير الصحفية السعودية بان اللاعبين من المقرر ان يخضعوا الي فحوصات طبية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يجدر الاشارة الي ان وليد ازارو رحل الي صفوف فريق الاتفاق السعودي على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الماضية.

المصدر: elbalad

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