كشف أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في أزمة وقضية ناديه ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.
وقال أحمد عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية:" قضية كهربا سيطول الأمر فيها، ولكن الزمالك جهز أوراقه بشكل جيد ضد الفريق البرتغالي، واللاعب والأهلي كذلك، وحاليًا ينتظر الزمالك رد من جانب النادي الأهلي".
وأضاف: "سيتم الفصل في القضية خلال شهرين بحد أقصى".
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التعليقات على رد الأهلي.. الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في قضيته ضد كهربا
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