رد الأهلي.. الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في قضيته ضد كهربا



كهربا كهربا

كشف أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في أزمة وقضية ناديه ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.



وقال أحمد عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية:" قضية كهربا سيطول الأمر فيها، ولكن الزمالك جهز أوراقه بشكل جيد ضد الفريق البرتغالي، واللاعب والأهلي كذلك، وحاليًا ينتظر الزمالك رد من جانب النادي الأهلي".



وأضاف: "سيتم الفصل في القضية خلال شهرين بحد أقصى".

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يجدر الإشارة الى ان نادي الزمالك قدم شكوى إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ببطلان انتقال كهربا الي النادي الاهلي وذلك لارتباط اللاعب بعقد مع الفريق الابيض ممتد لموسمين.