الجيش الليبي يعلن مقتل 4 جنود أتراك وقيادي سوري

أعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء مبروك الغزوي، مقتل 4 جنود أتراك وقيادي سوري، خلال الاشتباكات الأخيرة بين قوات الجيش والمليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس.
وأوضح الغزوي في كلمة مصورة مساء الأحد، أن الجنود الأتراك قتلوا إثر حصار طويل قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش في محور عين زارة، طيلة يوم الثلاثاء الماضي، بينما توفي القيادي السوري متأثرا بإصابته البليغة بعد أسره رغم محاولات إسعافه، مضيفا أن الجيش يتحفظ على هذه الجثث ولا يمانع في تسليمها إلى ذويهم عبر الهلال الأحمر الليبي.
وقال الغزوي، إن "الإرهابي السوري اعترف قبل وفاته، بوجود 10 أتراك و8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف المدرعة التي كانت تقلهم"، وبأنهم طلبوا الدعم من قاعدة معيتيقة العسكرية، إلا أنه لم يصله بسبب الحصار المفروض عليهم.
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