رد الأهلي المصري على استقالة آل الشيخ

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رد الأهلي المصري على استقالة آل الشيخ

أعلن نادي الأهلي المصري، يوم الأحد، عن لقاء قريب بين رئيس النادي محمود الخطيب، وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي (المستقيل) للقلعة الحمراء.

وجاء ذلك رغم إعلان آل الشيخ استقالته من الرئاسة الشرفية مطلع هذا الشهر، حيث التزم مجلس إدارة الأهلي الصمت طوال هذه المدة، قبل خروجه اليوم بالبيان.

وقال الأهلي، عبر موقعه الرسمي: "تواصل محمود الخطيب، رئيس النادي، مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي، للاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية.. خاصة أنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرا، وأبعدته عن أعماله ومحبيه".

وأضاف: "وتمنى الخطيب لآل الشيخ موفور الصحة والعافية، ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريبا بين الخطيب وآل الشيخ، بعد زوال الظروف الراهنة على خير، لبحث بعض الملفات".

وأبدى آل الشيخ غضبه في الفترة الماضية من مجلس إدارة الأهلي، وأعلن استقالته من منصب الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء.

وكان محمود الخطيب قد رفض طلب آل الشيخ بتوفير طائرة خاصة للأهلي ولمجموعة من جماهيره في رحلة إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراته ضد فريق صن داونز، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: alahlyegypt.com

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