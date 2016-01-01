أعلن نادي الأهلي المصري، يوم الأحد، عن لقاء قريب بين رئيس النادي محمود الخطيب، وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي (المستقيل) للقلعة الحمراء.
وجاء ذلك رغم إعلان آل الشيخ استقالته من الرئاسة الشرفية مطلع هذا الشهر، حيث التزم مجلس إدارة الأهلي الصمت طوال هذه المدة، قبل خروجه اليوم بالبيان.
وقال الأهلي، عبر موقعه الرسمي: "تواصل محمود الخطيب، رئيس النادي، مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي، للاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية.. خاصة أنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرا، وأبعدته عن أعماله ومحبيه".
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التعليقات على رد الأهلي المصري على استقالة آل الشيخ
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