اتحاد الكرة: استئناف الدورى قرار سيادى.. ومساندة الأندية بعد إصابة مدرب بكورونا



اتحاد الكرة: استئناف الدورى قرار سيادى اتحاد الكرة: استئناف الدورى قرار سيادى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعليق نشاط لعبة كرة القدم لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس على أن يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.



وبعدما تم تعليق النشاط الرياضي فوجئ الجميع بإعلان صلاح عز الدين، مدير الكرة بنادي المدينة المنورة، إصابة مدرب حراس مرمى الفريق، وليد عبد الله، بفيروس كورونا المستجد لدى إجرائه زيارة لعائلته فى الإسكندرية.



وكشفت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية بعد إعلان إصابة وليد عبدالله، مدرب حراس المرمى فى نادى المدينة المنورة، أحد أندية القسم الثالث، بفيروس كورونا

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قالت الدكتورة سحر عبد الحق: اتحاد الكرة سبق وأن أرسل التوصيات التي أقرتها اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان إلى كافة الأندية فى ربوع الجمهورية وتم التنبيه على اتخاذ كافة الاحتياطات والتوعية لكافة عناصر اللعبة للوقاية من فيروس كورونا.أضافت : نساند كافة الأندية فى أى محنة تمر بها عناصر المنظومة الرياضية باعتبار اتحاد الكرة الأب الشرعي ونادى المدينة المنورة هو المسئول فى تلك الحالة عن مدرب حراس المرمى بعد عدم اتباع التوصيات الخاصة باللجنة الطبية بشأن الإجراءات الاحترازية في ظل القرار الذى تم إرساله إلى كافة الأندية بإغلاق مقار الأندية إلى حين استئناف النشاط الرياضي مجددا".وأضافت أن اتحاد الكرة مسئول فى الوقت الراهن خلال فترة التوقف الإجباري للنشاط الرياضي عن أى لاعب وعنصر من عناصر المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها مشيرة إلى أن الجبلاية تقف إلى جانب كافة الأندية بمختلف الدرجات فى أية أزمة تمر بها.وأعلنت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، موعد بدء اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان إجراء الكشوفات الطبية على لاعبى الدورى الممتاز لمواجهة انتشار فيروس كورونا وقالت : "ننتظر عودة النشاط الرياضى؛ من أجل بدء اللجنة الطبية لاتحاد الكرة العمل بشكل رسمي وإجراء الفحوصات الطبية للاعبي الدورى المحلى وبقية المسابقات المحلية".وشددت على أنه خلال فترة التوقف الإجباري وقبل استئناف النشاط الرياضي لن تكون هناك فحوصات طبية من جانب اللجنة الطبية على لاعبى المسابقات المحلية.وكشفت الدكتورة سحر عبد الحق عن تفاصيل جديدة بشأن موعد استئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز وقالت : "قرار استئناف النشاط الرياضى من عدمه قرار سيادى لا يملك الإفصاح عنه سوى الدولة فى ظل الظروف الصعبة التي تواجهها دول العالم".أضافت "نحن تحت أمر الدولة، وهى التى لها الحق الأصيل فى ظل الظروف التى يمر بها العالم أجمع من تفشي الإصابة بفيروس كورونا فى قرار استئناف بطولة الدورى الممتاز من عدمه".