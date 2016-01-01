وأكدت شبكة دياريو جول الإسبانية أن النادي الإنجليزي رحب بفكرة رحيل الفرعون المصري عن الفريق في الصيف القادم.
و أوضحت الشبكة أن يورجن كلوب المدير الفني لكتيبة الريدز بدأ يستعد للتعاقد مع بديل صلاح من أجل الموسم المقبل والعيون متجهة صوب الإنجليزي جادون سانشو من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.
و سيساعد وصول سانشو لليفربول على خروج صلاح من عباءة الريدز ما يجعل المصري على أعتاب الذهاب لريال مدريد لترميم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
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التعليقات على ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح بمباركة يورجن كلوب.. تفاصيل
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