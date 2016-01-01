أعلنت منذ قليل كلية الهندسة فرع المطرية جامعة حلوان، نتائج طلاب مرحلة البكالوريوس بأغلب الشعب للعام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
ونشرت كلية الهندسة بالمطرية نتائج قسم الهندسة المدنية بكافة الفرق - وقسم الهندسة المعمارية تم إعلان نتيجة الفرقة الأولى فقط وقسم هندسة ميكانيكية تم إعلان نتيجة الفرقة الثانية تخصص هندسة صناعية .
ولمعرفة النتيجة الدخول على هذا الرابط اضغط هنا
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة حلوان تعلن نتيجة كلية الهندسة بالمطرية.. اعرف النتيجة من هذا الرابط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق