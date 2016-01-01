جامعة حلوان تعلن نتيجة كلية الهندسة بالمطرية.. اعرف النتيجة من هذا الرابط

أعلنت منذ قليل كلية الهندسة فرع المطرية جامعة حلوان، نتائج طلاب مرحلة البكالوريوس بأغلب الشعب للعام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. ونشرت كلية الهندسة بالمطرية نتائج قسم الهندسة المدنية بكافة الفرق - وقسم الهندسة المعمارية تم إعلان نتيجة الفرقة الأولى فقط وقسم هندسة ميكانيكية تم إعلان نتيجة الفرقة الثانية تخصص هندسة صناعية . ولمعرفة النتيجة الدخول على هذا الرابط اضغط هنا

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