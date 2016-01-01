الوضع كارثي.. صحفي: المحلات والأسواق البريطانية فارغة من السلع والمنتجات.. فيديو

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المحلات والأسواق البريطانية فارغة

الكاتب الصحفي عماد أبو حسين، إن رد فعل الحكومة البريطانية بعد انتشاره كان خيبة أمل للمواطنين أجمع، موضحا أن رئيس الوزراء البريطاني كان خطابه صادما للشعب البريطانية حول فيروس كورونا.

وأضاف «عماد أبو حسين» أن بريطانيا اتخذت قرار بغلق المدارس والمطاعم والنوادي الليلية، أعداد الإصابات في بريطانيا تزيد بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن عدد وصل الي 281 حالة وفاة، والمصابين 5148 حالة.

وأوضح «عماد أبو حسين» أن رئيس الوزراء البريطاني قال للشعب ودعوا أحباءكم بسبب تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أن رئيس الوزراء البريطاني طالب بالتعامل مع الأزمة بنفس الطريقة التي تتعامل معها مصر.

وأشار «عماد أبو حسين» إلى أن دور الدولة والمؤسسات التنفيذية تقديم النصيحة للمواطنين وإلزامهم بالقباء في المنزل ويفضل عدم الخروج، لافتا إلى أن المحلات والأسواق البريطانية فارغة من السلع والمنتجات الغذائية نهائيا .

وتابع «عماد أبو حسين» : «أتحدى أي شخص أن اي سوبر ماركت يوجد به حفاضات للأطفال والوضع في لندن كارثي، منوها إلى أن الوضع في لندن أصبح أسوأ بكثير مما نتوقع.

وشدد «عماد أبو حسين» على أن ارتفاع أسعار السلع في بريطانيا بعد نفاذ الكميات من المحلات، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني أكد أنه سيتخذ إجراءات أكثر حدة لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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