الوضع كارثي.. صحفي: المحلات والأسواق البريطانية فارغة من السلع والمنتجات.. فيديو

الكاتب الصحفي عماد أبو حسين، إن رد فعل الحكومة البريطانية بعد انتشاره كان خيبة أمل للمواطنين أجمع، موضحا أن رئيس الوزراء البريطاني كان خطابه صادما للشعب البريطانية حول فيروس كورونا.
وأضاف «عماد أبو حسين» أن بريطانيا اتخذت قرار بغلق المدارس والمطاعم والنوادي الليلية، أعداد الإصابات في بريطانيا تزيد بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن عدد وصل الي 281 حالة وفاة، والمصابين 5148 حالة.
وأوضح «عماد أبو حسين» أن رئيس الوزراء البريطاني قال للشعب ودعوا أحباءكم بسبب تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أن رئيس الوزراء البريطاني طالب بالتعامل مع الأزمة بنفس الطريقة التي تتعامل معها مصر.
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