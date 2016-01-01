رصد بالتزامن مع الليلة الأولى من فصل الربيع 2020، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ظهور الشفق القطبي بسماء جزيرة "سينجا" في النرويج، حيث شوهدت تتراقص في قبة السماء قبل حلول ظلمة الليل.
وبحسب القاطنين هناك، فقد ظلت أضواء الشفق القطبي تزين قبة السماء لمدة 3 ساعات تقريبًا، متوهجة ببعض الألوان الجميلة، وعلى ما يبدو بأن الاعتدال حقق وعده.
ووفقا لجميعة الفلكية بجدة، فمن المعروف أن أضواء الشفق القطبي علاقتها وطيدة بالاعتدال، ففي هذا الوقت من العام، يمكن أن يرتبط المجال المغناطيسي بين الكواكب بالمجال المغناطيسي للأرض، ما يفتح شقوق مؤقتة في الغلاف المغناطيسي لكوكبنا تتدفق خلالها الرياح الشمسية التي تشعل الشفق القطبي - لذلك لا يلزم وجود عاصفة جيومغناطيسية.
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