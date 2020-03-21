

استقرار سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك المصرية استقرار سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك المصرية

ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم، حيث استقر خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي



15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

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