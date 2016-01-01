السيسي يوجه رسالة للمصريين: السلع متوفرة وأرجو عدم التخالط



السيسي يوجه رسالة للمصريين السيسي يوجه رسالة للمصريين

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للحكومة والقوات المسلحة والإعلام على تعاملهم مع أزمة كورونا، موضحًا أن الجميع قام بدورة فى التعامل مع الأزمة.



وطالب الرئيس السيسي، خلال لقائه عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، الإعلام بالقيام بدوره في التوعية ونشر الحقيقة عن هذه الأزمة.



ووجه كلامه إلى المصريين، قائلًا "ساعدونا حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، ونحد من انتشار الفيروس".

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وأشار إلى أن الدولة تعاملت بشفافية تامة مع أزمة كورونا، وأن الحكومة اتخذت خطوات رائعة، ونطالب المصريين بمساعدتنا.وقال الرئيس السيسي إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا، مضيفا أن تأثير الفيروس الاقتصادي سيكون عميقا على جميع الدول.وأشار إلى أنه يجب وقف التخالط بين المواطنين في الفترة المقبلة حتى نخرج من هذه الأزمة بسلام، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في السلع حيث إنها متوفرة لكل المواطنين.وأكد أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين ، وأشاد السيسي بوسائل الإعلام، مؤكدا أنها تقوم بدور رائع في تغطية أزمة كورونا وهو ما يعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر.ووجه السيسي التحية لكل القطاع الطبي، قائلا "أنتم تخوضون معركة ولكم مني ومن جميع المصريين كل التحية والتقدير والاعتزاز ، وأوجه لكل كل الشكر نتيجة تعرضكم للضرر والأذى".وأضاف أن الدولة اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن المصريين إذا لم يتم التعامل بشكل حازم وحاسم سنخسر كثير.وأضاف أن الحكومة لم تقم بإخفاء أي معلومات، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.