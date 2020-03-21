أتاح بنكا الأهلى المصرى ومصر، الأحد، شراء شهادة الـ 15% لجمهور العملاء سواء في فروع البنكين أو أون لاين بالإنترنت البنكى ومركز الاتصال وذلك لتفادي الزحام وحماية للمواطنين من فيروس كورونا.
يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد فيه خبراء مصرفيون أي تناقض بين توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي وقراره الأخير بخفض سعر الفائدة بواقع ٣% بشكل استثنائي خلال اجتماع طارئ للجنة، الأسبوع الماضى، في ظل دعم الأزمة التي تلقى بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية، مؤكدين أن طرح الشهادة الجديدة جاء بتنسيق مع المركزى، لاسيما أن البنكين مملوكان للحكومة، حسبما قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي البارز.
وأكد «عبدالعال»، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تعويض البنكين عن فروق الأسعار في الفائدة الممنوحة من جانب البنك المركزي، لاسيما أن هناك حزمة إجراءات مالية قررتها الحكومة بتعليمات رئاسية تقدر بنحو 100 مليارجنيه.
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التعليقات على بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادة الـ15% (التفاصيل)
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