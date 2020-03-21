

بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادة الـ15% (التفاصيل) بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادة الـ15% (التفاصيل)

أتاح بنكا الأهلى المصرى ومصر، الأحد، شراء شهادة الـ 15% لجمهور العملاء سواء في فروع البنكين أو أون لاين بالإنترنت البنكى ومركز الاتصال وذلك لتفادي الزحام وحماية للمواطنين من فيروس كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد فيه خبراء مصرفيون أي تناقض بين توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي وقراره الأخير بخفض سعر الفائدة بواقع ٣% بشكل استثنائي خلال اجتماع طارئ للجنة، الأسبوع الماضى، في ظل دعم الأزمة التي تلقى بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية، مؤكدين أن طرح الشهادة الجديدة جاء بتنسيق مع المركزى، لاسيما أن البنكين مملوكان للحكومة، حسبما قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي البارز.



وأكد «عبدالعال»، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تعويض البنكين عن فروق الأسعار في الفائدة الممنوحة من جانب البنك المركزي، لاسيما أن هناك حزمة إجراءات مالية قررتها الحكومة بتعليمات رئاسية تقدر بنحو 100 مليارجنيه.

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من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في تصريح خاص، إن قرار البنك بطرح شهادة بعائد 15% لمدة عام يهدف لمساندة المودعين في الظروف التي تمر بها البلاد، وهو ما أكده أيضا نائبه عاكف المغربى لتجاوز «الظروف القهرية المتوقعة».ومن المقرر حسب تصريح «المغربى»، لـ«المصرى اليوم»، أن يتم طرح شهادة إدخارية لمدة سنة بعائد 15% يصرف شهريا. يأتى تحرك أكبر بنكين في السوق بهدف دعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وعلى رأسها البورصة المصرية، والقطاع العائلي.وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ، الأسبوع الجاري، عددا من الإجراءات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا.وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.