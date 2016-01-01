أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فور اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إحدى المراكب النيلية بالأقصر، وتم الكشف على كافة العاملين بالمراكب النيلية.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته منذ قليل، يجب عدم الاستهانة بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بالفترة المحددة للجلوس فى المنازل لمدة أسبوعين.
ووجه حديثه للمواطنين قائلًا "ساعدونا يا مصريين، عايزين مزيدا من الانضباط، وعايزين نعبر خلال الأسبوعين القادمين بأن حجم المصابين بفيروس كورونا يتراجع وعدم زيادة أرقام الإصابة بفيروس كورونا فى مصر.
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التعليقات على الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين عن فيروس كورونا
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