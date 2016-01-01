بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا اليوم الأحد عمل بث مباشر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، عن طريق نخبة متميزة من المعلمين، بحيث يستطيع الطالب فيها التفاعل مع المعلم.
وأعلنت المديرية عن الخطوات التى يجيب على الطلاب القيام بها للتواصل مع المعلم عن طريق رفع يده إلكترونيا، وبذلك يسمح له المعلم بالسؤال على برنامجzoom الذى حددته المديرية ليكون منصة الطلاب.
وأضافت، أن جداول الحصص على المنصة الإلكترونية ستكون يومية وتم الإعلان عن أسماء المعلمين فى جميع المواد، والذين سيقومون بالتدريس للطلاب عن طريق المنصة الإلكترونية
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التعليقات على تعليم المنيا : اليوم بدء بث الدروس لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية
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