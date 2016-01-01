تعليم المنيا : اليوم بدء بث الدروس لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية



مديرية التربية والتعليم بالمنيا مديرية التربية والتعليم بالمنيا

بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا اليوم الأحد عمل بث مباشر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، عن طريق نخبة متميزة من المعلمين، بحيث يستطيع الطالب فيها التفاعل مع المعلم.



وأعلنت المديرية عن الخطوات التى يجيب على الطلاب القيام بها للتواصل مع المعلم عن طريق رفع يده إلكترونيا، وبذلك يسمح له المعلم بالسؤال على برنامجzoom الذى حددته المديرية ليكون منصة الطلاب.



وأضافت، أن جداول الحصص على المنصة الإلكترونية ستكون يومية وتم الإعلان عن أسماء المعلمين فى جميع المواد، والذين سيقومون بالتدريس للطلاب عن طريق المنصة الإلكترونية

قد يعجبك أيضا...

وحددت المديرية أرقامًا للطالب للتواصل معهم والاستفسارات فى حال وجود أى مشكلات بالبرنامج الذى تم إعداده لأعمال البث المباشر للطلاب.يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة فى التواصل مع الطلاب خلال فترة توقف الدراسة وإتاحة فرصة للطلاب للتواصل الفعال مع المعلمين، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، والتأكيد على جميع المديريات بإعداد منصات إلكترونية تكون بديلا عن الذهاب للمدارس من خلال التعليم عن بعد.وضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة الطلاب، وإغلاق كافة السناتر التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة