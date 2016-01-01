بكل سهولة .. طريقة سريعة تخلصك من انسداد البالوعة



انسداد البالوعة انسداد البالوعة

فوائد عديدة لخل التفاح للأغراض المنزلية فهو يسهل عليك الكثير من الأعمال المنزلية.. إليك أبرز استخداماته وفقا لموقع برايت سايد:



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- وفقا لموقع برايت سايد يمكنك مزج صودا الخبز وخل التفاح للتخلص من انسداد البالوعة حوض الاستحمام أو حوض المطبخ.

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يمكنك يرش ½ كوب من صودا الخبز داخل البالوعة ويضاف 1-2 كوب من خل التفاح. دعه يعمل لبضع دقائق ثم يشطف بالماء.-يعمل خل التفاح بشكل جيد على بقع العرق الصفراء على الملابس كل ما عليك هو وضع الخل على البقعة واغسل ملابسك كالمعتاد.- للتخلص من رائحة الملابس الكريهة يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى 4 أجزاء من الماء وأضيفى هذا الخليط إلى الغسالة قبل إضافة الملابس المراد غسلها. سيضيف هذا الخليط إلى تأثير التنظيف للمنظف وسيزيل الروائح الكريهة من ملابسك