5 خطوات مهمة لوجهك.. روتين العناية بالبشرة في الصباح



العناية بالبشرة العناية بالبشرة

العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات خاصة أصحاب البشرة الحساسة، كما أن الوصفات الطبيعية المنزلية لها فوائد عديدة للبشرة، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية مختلفة تجعل بشرتك نضرة وصافية.



روتين العناية بالبشرة في الصباح من أهم التفاصيل التي يجب أن تهتمي بها بعد الاستيقاظ لتحافظي على رونق البشرة، ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بمجموعة نصائح للبشرة يوميا في الصباح وهي:



1- اغسلي وجهك بالغسول المناسب لنوع بشرتك واحذري تماما استخدام الصابون على الوجه

2- جففي وجهك بمناديل أو منشفة ناعمة للوجه

3- استخدمي كريم مرطب في الصباح مناسب لنوع بشرتك

4- يمكنك استبدال الكريم بماء الورد أو جل الصبار أو توتر البشرة

5- إذا كانت بشرتك دهنية وبها حبوب فلا تستخدمي كريمات الحبوب إلا بعد تنظيف وتجفيف البشرة أولا.

