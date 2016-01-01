احم نفسك من كورونا.. طريقة عمل الفول فى البيت أحلى من المحلات

بعد انتشار عدوى كورونا والمخاوف من إمكانية انتقال العدوى بطرق مختلفة أبرزها عدم المحافظة على نظافة اليدين إليك طريقة تدميس الفول فى البيت.
إليك طريقة تدميسه وتكات الطهى كالمحترفين للشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين
-للتخلص من مرارة الفول عليك نقعه مدة لا تقل عن 8 إلى 12 ساعة
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