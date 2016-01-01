هنتغدى إيه.. لازانيا وكفتة مشوية أحلى من الحاتى



لازانيا لازانيا

تحتار كل ربة منزل في تقديم أكلات يومية على الغداء.. ونقدم لك اليوم سفرة كاملة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.



مكونات اللازانيا :

1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة

2 بصلة مفرومة ناعما

2 فص ثوم مهروس

3/4 كيلو لحم مفروم

٢ ملعقة بقدونس مفروم

1/2 كيلو طماطم معصورة

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل

1/4 كوب شوربة

5 كوب صلصة الباشاميل

1/2 كوب جبن موزاريلا

كيس مكرونة اللازانيا

صفار بيضة



طريقة عمل اللازانيا :

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تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئةيحضر صوص البشاميل عن طريق مزج صفار البيض مع الجبن المبشور.عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضجتسلق اللازانيا وتصفى وتوضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.1 فص ثوم2 ثمرة طماطم1 ثمرة البصل250 جرام لحم مفروم1/4 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة كبيرة زيت نباتي1/4 ملعقة صغيرة من القرفة1/4 ملعقة صغيرة فلفل الأسودطريقة التحضير:-فى الكبة يفرم الثوم ثم يخلط مع اللحم المفروم ويتبل ثم يشكل على شكل كرات متوسطة.-يقطع البصل والطماطم مكعبات متوسطة ثم يحمر البصل ويضاف إليه الطماطم ويتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة ويحرك على نار هادئة حتى يختلط المزيج.-توضع كرات اللحم في صينية خاصة بالفرن ثم يضاف فوقها مزيج الطماطم ويغطى بورق ألمنيوم ثم يسخن في الفرن حتى ينضج اللحم ويقدم.