يقوى المناعة ويعالج نحافة الأطفال.. 9 فوائد للزبيب المجفف



الزبيب الزبيب

يتناول العديد من الأشخاص الزبيب بشكل مستمر، وذلك عند وضعه فى الحلويات ، أو الأطعمة، ولكنهم لا يعلمون أن الزبيب المجفف به العديد من الفوائد.



أوضح الدكتور أحمد أبو النصر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أهم الفوائد التى يحتوى عليها الزبيب المجفف



- يحتوى على ألياف بكميات كبيرة وهو مثالى للإمساك .

- يحتوي على مخزون فعال جدا من الحديد يعالج للإنيميا، ويفضل تناولة مع الليمون أو الجوافة .

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- يحتوي الزبيب على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ويعالج النحافة عند الأطفال.- مضاد حيوى طبيعى ومشروب طاقة طبيعى للمناعة خاصة فى حالة الحمى وإرتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال مع أستخدام الماء بالخل.- يحتوي على كمية بوتاسيوم كبيرة جدا تساعد على نزول الضغط .- يحتوي على جميع الفيتامينات والمغذيات والمعادن التى تحتاجها الحامل، ولا تحتاج معه اى مقويات للطفل.- بيخلى جسمك يصنع هرموناته الجنسية فمقوى عام للسيدات والرجال .- كماسك بيتعجن مع ميه الورد يزيد نضارة الوجه الوش ويجعلة نظيف لأنه بيغذى البشرة بفيتاميناته .- مهم جدا لصحة شعرك ودا كمان لأنه غنى بفيتامين ألف اللى بيساعد جسمك على السيطرة على زيادة هرمونات الإستروجين الضار.