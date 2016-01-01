الزبيب
يتناول العديد من الأشخاص الزبيب بشكل مستمر، وذلك عند وضعه فى الحلويات ، أو الأطعمة، ولكنهم لا يعلمون أن الزبيب المجفف به العديد من الفوائد.
أوضح الدكتور أحمد أبو النصر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أهم الفوائد التى يحتوى عليها الزبيب المجفف
- يحتوى على ألياف بكميات كبيرة وهو مثالى للإمساك .
- يحتوي على مخزون فعال جدا من الحديد يعالج للإنيميا، ويفضل تناولة مع الليمون أو الجوافة .
- يحتوي الزبيب على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ويعالج النحافة عند الأطفال.
- مضاد حيوى طبيعى ومشروب طاقة طبيعى للمناعة خاصة فى حالة الحمى وإرتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال مع أستخدام الماء بالخل.
- يحتوي على كمية بوتاسيوم كبيرة جدا تساعد على نزول الضغط .
- يحتوي على جميع الفيتامينات والمغذيات والمعادن التى تحتاجها الحامل، ولا تحتاج معه اى مقويات للطفل.
- بيخلى جسمك يصنع هرموناته الجنسية فمقوى عام للسيدات والرجال .
- كماسك بيتعجن مع ميه الورد يزيد نضارة الوجه الوش ويجعلة نظيف لأنه بيغذى البشرة بفيتاميناته .
- مهم جدا لصحة شعرك ودا كمان لأنه غنى بفيتامين ألف اللى بيساعد جسمك على السيطرة على زيادة هرمونات الإستروجين الضار.
التعليقات على يقوى المناعة ويعالج نحافة الأطفال.. 9 فوائد للزبيب المجفف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق