يعاني أغلب الأشخاص فى الوقت الحالى من زيادة كبيرة ومتزايدة بشكل سريع في الوزن نتيجة للحجر المنزلى بسبب فيروس كورونا، الذى أصبح وباءً عالميا، وبسبب الاعتزال فى المنزل وعدم التحرك شكل طبيعي، وبالنسبة للأشخاص الرياضيين، وعدم التحرك من المنزل، والحرص يوميا على تناول كوب أو ثلاثو أكواب من هذا المشروب .
وكشف موقع "هيلثي" عن أفضل وصفة طبيعية لنسف الكرش والوزن الزائد وقمع الشهية، وذات مذاق جيد يجعل الكثير يفضل تناولها.
مشروب الشاى الأخضر والجنزبيل:
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التعليقات على بتاكل بدون ما تحس.. كوب من هذا المشروب يحرق دهون الحجر المنزلى
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