بتاكل بدون ما تحس.. كوب من هذا المشروب يحرق دهون الحجر المنزلى



مشروب لحرق الدهون مشروب لحرق الدهون



يعاني أغلب الأشخاص فى الوقت الحالى من زيادة كبيرة ومتزايدة بشكل سريع في الوزن نتيجة للحجر المنزلى بسبب فيروس كورونا، الذى أصبح وباءً عالميا، وبسبب الاعتزال فى المنزل وعدم التحرك شكل طبيعي، وبالنسبة للأشخاص الرياضيين، وعدم التحرك من المنزل، والحرص يوميا على تناول كوب أو ثلاثو أكواب من هذا المشروب .



وكشف موقع "هيلثي" عن أفضل وصفة طبيعية لنسف الكرش والوزن الزائد وقمع الشهية، وذات مذاق جيد يجعل الكثير يفضل تناولها.



مشروب الشاى الأخضر والجنزبيل:

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المكونات:ملعقة كبيرة من أوراق النعناعملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحونملعقة كبيرة من الشاي الأخضرملعقة صغيرة من الشمر2 كوب ماء مغليطريقة التحضير:في الماء المغلي ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة، ويصفى ويترك ليبرد، تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة أسبوعين.