متخفش.. كيف تفرق بين الجيوب الأنفية وأعراض كورونا



الجيوب الانفية الجيوب الانفية



تتداخل أعراض التهاب الجيوب الأنفية مع أعراض فيروس كورونا لكن كيف يفرق البعض بين أعراض الجيوب الأنفية وفيروس كورونا وهل مرضى الجيوب الأنفية هم الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا؟.



وفقا لموقع هيلث فإن الدراسات التى تمت على فيروس كورونا لم تؤكد أن المصاب بالحساسية الأنفية معرض لـ الإصابة بكورونا ولكن الخطورة لمرضى الجيوب الأنفية تكمن فى جهازهم المناعى.



وأكد تقرير نشره الموقع أن الخطورة تكمن فى جهاهم المناعى بسبب كثرة تناول مرضى الجيوب الأنفية الأدوية التى تحتوى على مادة الكورتيزون فى مكوناتها والتى يمكن أن تكون سببا فى تقليل مناعة مرضى الجيوب الأنفية

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الفرق بين أعراض كورونا والتهاب الجيوب الأنفيةأبرز أعراض الجيوب الأنفية هى سيلان الأنف وكثرة العطس والصداع النصفى، أما أبرز أعراض فيروس كورونا هى السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة وألم فى جميع أجزاء الجسم.ويمكن التخلص من أعراض الجيوب الأنفية المزعجة عن طريق الابتعاد عن الأماكن المغلقة والتعرض لتيارات الهواء الباردة التي تتسبب في التهاب الحلق والأنف والجيوب الأنفية وحدوث صداع وانسداد في الأنف فيحدث تجمع مائي في طبلة الأذن.ويمكنك التخلص من الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية وقتل البكتيريا والفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية بتلك الوصفة:مكونات وصفة علاج صداع الجيوب الأنفيةنصف كوب من الماءربع كوب خل التفاح1 ملعقة كبيرة العسل الخام1 ملعقة زنجبيل مفروم1 ملعقة صغيرة من الفلفلعصير ليمونطريقة استعمال وصفة علاج صداع الجيوب الأنفيةضعى الماء فى وعاء على النار حتى الغليان مع خل التفاح ثم لإضافة العسل وباقى المكونات.وأخيرا، إضافة عصير الليمون.يشرب هذا الخليط عدة مرات على مدار اليوم.