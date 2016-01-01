فيديوجراف | هل تشك في إصابتك بـ كورونا ؟ اتبع هذه الخطوات للتأكد



هل تشك في إصابتك بـ كورونا ؟ هل تشك في إصابتك بـ كورونا ؟

مخاوف فيروس كورونا الوبائى أدى الى الشك بأن الشخص مصاب بفيروس كورونا القاتل، وبعض الأشخاص لا يريدون المغامرة والذهاب إلى المستشفى والانتظار لساعات لكى يعرف الحقيقة بأنه مصاب أم لا.

هناك أعراض تساعد الأشخاص لمعرفة إذا كانوا مصابين بالفيروس التاجى أم لا، وذلك لحماية الآخرين من خطر الإصابة، مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الإيجابى عالميًا كل يوم.



وينشط فيروس كورنا فى المناخ البارد والرطب لتلك الدول التى تتمتع بمناخ بارد ورطب تتزايد فيها أعداد الإصابات والوفيات بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ عدد الإصابات لـ 287.239 عالميًا.



ولمعرفة أعراض فيروس كورونا، وماذا تفعل عند ظهور تلك الأعراض، ومتى يستطيع المصاب الخروج من المنزل إذا كان مصاباً بالفيروس، ومزيد من التفاصيل حول "كوفيد-19" المعروف باسم فيروس كورنا أو الفيروس الوبائى تابعوا الفيديوجراف التالى.

