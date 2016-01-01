التعليم العالي: ننتج 100 طن يوميا من المواد المطهرة لمقاومة كورونا..فيديو



الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة استطاعت من خلال عرض رئيس أكاديمية البحث العلمي بتفعيل التعاون مع المؤسسات البحثية الأخرى، في أن يكون لها دور في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد فقد وافقت الوزارة سريعا على تفعيل التعاون بين المعهد القومي للبحوث والأكاديمية وعهد البحوث البترولية.



وزير التعليم العالي يشيد بدور الباحثين في مواجهة أزمة كورونا

وزير التعليم العالي يجري جولة في مصنع البتروكيماويات للمطهرات.. صور



وأضاف عبد الغفار خلال زيارته اليوم لمعهد البحوث البترولية، أنه من خلال الأساتذة والأطباء تم الوصول إلى كيفية تحويل هذه المواد بالمصانع إلى مواد معقمة ومطهرة تساعد في حل الأزمة وخلال أيام قليلة استطاع الباحثون الوصول إلى منتج مناسب لتنظيف الأسطح لمقاومة فيروس كورونا بعد تطابقه مع المواصفات العالمية.

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وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه استطاع أن ينتج 100 طن في اليوم أي ما يعادل 500 برميل وقامت الوزارة بالتواصل مع الجامعات لتسويق المنتج، مؤكدا أنها تسعى إلى سد حاجة المجتمع والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في وزارة التعليم العالي والمستشفيات والجامعات والمراكز البحثية التابعة لها.وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة في مصنع البتروكيماويات للمطهرات، التابع لمعهد بحوث البترول في مدينة نصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك برفقة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ياسر مصطفى رئيس معهد البحوث البترولية.