قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة استطاعت من خلال عرض رئيس أكاديمية البحث العلمي بتفعيل التعاون مع المؤسسات البحثية الأخرى، في أن يكون لها دور في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد فقد وافقت الوزارة سريعا على تفعيل التعاون بين المعهد القومي للبحوث والأكاديمية وعهد البحوث البترولية.
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وأضاف عبد الغفار خلال زيارته اليوم لمعهد البحوث البترولية، أنه من خلال الأساتذة والأطباء تم الوصول إلى كيفية تحويل هذه المواد بالمصانع إلى مواد معقمة ومطهرة تساعد في حل الأزمة وخلال أيام قليلة استطاع الباحثون الوصول إلى منتج مناسب لتنظيف الأسطح لمقاومة فيروس كورونا بعد تطابقه مع المواصفات العالمية.
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التعليقات على التعليم العالي: ننتج 100 طن يوميا من المواد المطهرة لمقاومة كورونا..فيديو
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