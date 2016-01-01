الجزائر تعلن دخولها المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.. (تحديث)



الجزائر تعلن دخولها المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا الجزائر تعلن دخولها المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الجزائري اليوم، الأحد، دخول بلاده المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.



وأوضح الوزير الجزائري أن فيروس كورونا انتشر في 17 ولاية حتى الآن.



وأعلنت السلطات الجزائرية أمس /السبت/ عن الغلق الفوري لكافة المقاهي والمطاعم بالجزائر العاصمة ومنع حركة التنقل ما بين المدن والولايات بواسطة وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة وحركة تنقل القطارات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

قد يعجبك أيضا...

وقالت ولاية الجزائر العاصمة - في بيان - إن ذلك يندرج في إطار الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى في الأوساط العامة وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية.وأهابت ولاية الجزائر العاصمة بالمواطنين تفهم هذه الإجراءات والتقيد بها التي تندرج في إطار الحرص الشديد للحفاظ على الصحة العمومية التي لا يمكن بأية حال من الأحوال التهاون بشأنها.ودعا البيان جميع المواطنين إلى الالتزام الصارم بمحتويات الإجراءات المتخذة خاصة وأن الوقاية تبقى أحسن وسيلة للحماية من الإصابة كما تدعوهم للبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 12 شخصا.جاء ذلك بعد أن أظهرت نتائج التحاليل الطبية لشيخ يبلغ من العمر 85 سنة، توفي في وقت سابق، أنه توفي بسبب إصابته بهذا الفيروس.وأعلنت السلطات الجزائرية أن 3328 مواطنا تم إخضاعهم للحجر الصحي.وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارا بحظر كافة التجمعات والمسيرات في البلاد، معتبرا أن الدولة "بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات".