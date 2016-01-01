أطلق وزير الداخلية اللبناني تصريحات تعد الأخطر في لبنان منذ إعلان البلاد تسجيل حالات بالفيروس القاتل، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.
وقال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بشكل مخيف في لبنان، بسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين بالقواعد التي أقرتها السلطات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللبناني.
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التعليقات على وزير الداخلية اللبناني: ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا.. ونبأ خطير
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