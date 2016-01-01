وزير الداخلية اللبناني: ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا.. ونبأ خطير



ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا

أطلق وزير الداخلية اللبناني تصريحات تعد الأخطر في لبنان منذ إعلان البلاد تسجيل حالات بالفيروس القاتل، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.



وقال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بشكل مخيف في لبنان، بسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين بالقواعد التي أقرتها السلطات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللبناني.

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وتحدث فهمي عن آخر مستجدات كورونا، وكشف عن أمر خطير حين قال: "لم يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل".وأضاف الوزير اللبناني: "سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات".