وزير الداخلية اللبناني: ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا.. ونبأ خطير

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › وزير الداخلية اللبناني: ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا.. ونبأ خطير

صورة الخبر: ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا
ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا

أطلق وزير الداخلية اللبناني تصريحات تعد الأخطر في لبنان منذ إعلان البلاد تسجيل حالات بالفيروس القاتل، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.

وقال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بشكل مخيف في لبنان، بسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين بالقواعد التي أقرتها السلطات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللبناني.

وتحدث فهمي عن آخر مستجدات كورونا، وكشف عن أمر خطير حين قال: "لم يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل".

وأضاف الوزير اللبناني: "سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير الداخلية اللبناني: ارتفاع مخيف في عدد إصابات كورونا.. ونبأ خطير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46273

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager