تدرس رابطة الدوري الإنجليزي خطة جديدة لإنقاذ مسابقة البريميرليج من الإلغاء هذا الموسم، بعد تفشي فيروس كورونا، في ملاعب إنجلترا.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الخميس، الماضي، تمديد فترة إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل المقبل.
وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" الإنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس عودة مسابقة الدوري، بداية شهر يونيو المقبل واستكمالها في 6 أسابيع، لتقليل خسائر الأندية الكبيرة، بسبب رواتب اللاعبين.
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التعليقات على بسبب كورونا.. خطة طارئة لإنقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء
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