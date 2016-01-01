قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن السبت شهد استمرارًا في تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم وصلت لـ5 درجات حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة أول أمس الجمعة وأمس السبت، 17 درجة.
وأضافت شاكر، بداية من اليوم الأحد سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضًا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع.
وتابعت: "يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يزيد الأحساس بالبرودة".
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التعليقات على تصل لـ29 درجة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة
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