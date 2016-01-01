وصلتنا الشكوى.. ماذا قال وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس الخاصة لأولياء الأمور؟

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن رد المصروفات الدراسية المتعلقة بالمدارس الخاصة، إنه يبحث مع أصحاب المدارس الخاصة مشكلة المصروفات الدراسية فى ظل توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أنه سوف يتم التفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة معهم بالنيابة عن أولياء الأمور، وقريبا سنصل لنتيجة جيدة فى هذا الشأن.

وتابع: "وصلتنا الرسالة من أوليا الأمور هنحاول نشتغل عليها مع أصحاب المدارس الخاصة ونتفاوض مع المدارس الخاصة بالنيابة عنهم".​

المصدر: مصراوي

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