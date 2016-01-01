فى زمن كورونا.. اعرفى طريقة غسل الملابس للوقاية من الفيروس

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فى زمن كورونا.. اعرفى طريقة غسل الملابس للوقاية من الفيروس

يحرص الإنسان حول العالم على الاهتمام بنظافته الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون، مع تقليل التواجد فى أماكن التجمعات وغيرها من طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أشار تقرير منشور بموقع "cosmopolitan"، إلى ضرورة الاهتمام بنظافة الملابس وغسلها بطريقة معينة، للوقاية من الفيروس.

أكدت دراسة جديدة أجرتها مجلة New England Medical Journal على أن الفيروس يمكن أن يستمر في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وعلى الورق المقوى لمدة 24 ساعة ، والبلاستيك والفولاذ لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، وهذا يعني ضرورة غسل الملابس التى ترتديها خارج المنزل مع ترك الأحذية عند الباب.

تعتبر الأسطح الناعمة مثل الملابس والمناشف والألحفة أقل خطورة فى التسبب بانتشار الفيروس من الأسطح الصلبة، لا يزال هناك الكثير من المعلومات المجهولة حول قابلية الفيروس للبقاء، لذلك من الأفضل اتباع الإجراءات الإحترازية، للوقاية من الفيروس.

وينصح بغسل اليدين بمجرد العودة إلى المنزل، وتغيير الملابس وغسلها على 60 درجة، والتى تساعد على تطهير الملابس، بالإضافة إلى التأكد من وضع كمية كافية من منظف الصابون في الغسالة، مع ضرورة غسل اليدين بمجرد وضع المسحوق بالغسالة، ثم وضع الملابس فى الهواء الطلق وتركها حتى تجف .

وفى حالة مشاركة الفراش مع شخص اخر، يوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، بارتداء قفازات اللاتكس عند جمع أغطية السرير والمناشف والملابس، وفى حالة عدم توفر قفازات ينصح بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون .

ونصح التقرير أيضاً بغسل اليدين بالماء والصابون بين الحين والآخر لأنك الإنسان يلامس طوال اليوم الكثير من الأشياء التى تساعد على إنتقال الفيروس مثل مقابض الأبواب وسلال التسوق، وغيرها من الأشياء بالمنزل.

المصدر: موقع "cosmopolitan"

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