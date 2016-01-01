يحرص الإنسان حول العالم على الاهتمام بنظافته الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون، مع تقليل التواجد فى أماكن التجمعات وغيرها من طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أشار تقرير منشور بموقع "cosmopolitan"، إلى ضرورة الاهتمام بنظافة الملابس وغسلها بطريقة معينة، للوقاية من الفيروس.
أكدت دراسة جديدة أجرتها مجلة New England Medical Journal على أن الفيروس يمكن أن يستمر في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وعلى الورق المقوى لمدة 24 ساعة ، والبلاستيك والفولاذ لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، وهذا يعني ضرورة غسل الملابس التى ترتديها خارج المنزل مع ترك الأحذية عند الباب.
تعتبر الأسطح الناعمة مثل الملابس والمناشف والألحفة أقل خطورة فى التسبب بانتشار الفيروس من الأسطح الصلبة، لا يزال هناك الكثير من المعلومات المجهولة حول قابلية الفيروس للبقاء، لذلك من الأفضل اتباع الإجراءات الإحترازية، للوقاية من الفيروس.
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التعليقات على فى زمن كورونا.. اعرفى طريقة غسل الملابس للوقاية من الفيروس
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