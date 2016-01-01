

رقيقة وبألوان جذابة.. أحدث ساعات اليد موضة ربيع 2020 رقيقة وبألوان جذابة.. أحدث ساعات اليد موضة ربيع 2020

تفضل الكثير من النساء ارتداء ساعة يد بألوانها وأشكالها المختلفة والتى تتلاءم مع العديد من المناسبات، ولأننا فى فصل الربيع، ظهرت مجموعة من ساعات اليد الحريمى المصممة بألوان زاهية وبمطبوعات من الزهور تناسب الربيع، تتميز بطابع أنثوى جذاب، والتى عرضها تقرير نشر بموقع "herworld"، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة.







ساعة يد بمطبوعات زهور



تعتبر ساعة يد المزودة بمطبوعة من الزهور موضة فصل الربيع بعام 2020، و يتميز هذا الموديل بتصميمه من الكريستال المتلألئ، وبسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ والذى يبلغ سعره(169 دولارًا) أو حزام جلدي والذى بسعر(149 دولارًا)، يمكن ارتداء الساعة مع قطع ملابس مختلفة مثل فستان ماكسي من الكتان الزهري وقبعة كابلين وزوج صنادل مزودة بأربطة .

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ساعة يد بسوار أخضريعتبر اللون الأخضر من الألوان المستوحاة من الطبيعة، لذلك صممت هذه الساعة من سوار جلدى لونه أخضر لتناسب أجواء فصل الربيع، كما إنه مصنوعة من اللؤلؤ، ذو طابع أنثوى جذاب، يمكن ارتداء الساعة مع قطع ملابس مختلفة مثل تنورة من الساتان وقميص مزخرف ، كلاهما بنفس لون الباستيل الأخضر، وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي، عند الخروج لإحدى الحدائق للاستمتاع بطقس الربيع المميز حيث استنشاق الهواء النقى ومشاهدة الزهور بألوانها المختلفة والمميزة.ساعة بسوار جلدى منقوشتعتبر ساعة اليد الحريمى المصممة بسوار جلدى منقوش ومؤشرات ذات لون ذهبي موضة فصل الربيع بعام 2020، والتى تتميز بطابع أنثوى رقيق، يضيف أناقة وجاذبية للمرأة، ويمكن ارتداء الساعة مع قطع ملابس مختلفة مثل تي شيرت مترهل عادي مع جينز متوسط ​​الحجم، وارتداء زوج من الأحذية الرياضية بيضاء اللون مع ارتداء قبعة بيسبول، للتنزه مع الأصدقاء أو عند السفر بإحدى الرحلات الرفيهية.