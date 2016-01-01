

تغنيك عن النزول من البيت.. أشياء يمكنك تخزينها أثناء تفشي فيروس كورونا تغنيك عن النزول من البيت.. أشياء يمكنك تخزينها أثناء تفشي فيروس كورونا



انتشرت العديد من الدعوات علي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الخروج من المنزل وذلك لوقف تفشي فيروس كورونا التي تسببت في حالة الذعر بسبب تفشي الفيروس التاجي كورونا ، وأثناء تفشي الوباء ، يُنصح بتجنب أي نزهات غير ضرورية سواء للعمل أو لأسباب شخصية.



في هذه الحالة ، يحتاج المرء إلى التسوق بذكاء واختيار المواد الغذائية غير القابلة للتلف، وهي الأشياء التي تستمر لأكثر من شهر وتجنب الأشياء التي تفتقر إلى العرض حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها. قمنا بتنظيم قائمة من المواد الغذائية المتنوعة التي يمكنك تضمينها في قائمة البقالة الخاصة بك.



مكرونة :

من الجيد أن يكون لديك كل من المكرونة الرفيعة أو المكرونة الطويلة للذهاب مع حساء ساخن وحامض ومكرونة فوسيلي قصيرة للحصول على معكرونة نباتية صحية. يمكن إعداد المعكرونة مع العديد من الخضروات والفاصوليا ، ويمكن أن تعمل كوجبة في وعاء واحد وتبقيك ممتلئًا طوال اليوم.

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وأفضل شيء هو أن يكون مذاقه أفضل في اليوم التالي ، لذا اصنع جزءًا كبيرًا منه وقم بتخزينه في الثلاجة للاستمتاع عندما يكون لديك الرغبة الشديدة في تناول الطعام.تحتوي المطابخ على الأرز والعدس بشكل ثابت ، ولكن إذا كنت شخصًا لا يرغب في الذهاب إلى السوق مع التخزين ، فقم على الأقل بشراء بضعة كيلوغرامات إضافية حتى لا تضطر إلى الخروج في أوقات الأزمات.فاصوليا:طعم الفاصوليا المطبوخة في المنزل أفضل من تلك المعلبة أو نصف المطبوخة لأنها محفوظة وقد لا تكون صحية. وخلال هذه الأوقات من Covid-19 ، إذا أغلقت الأسواق حول منطقتك ، يمكن بسهولة استبدال الخضروات الطازجة بالفاصوليا. قم بتخزينه كنسخة احتياطية للطبق الرئيسي.بيض:من الإفطار إلى الكاري مباشرة ، يمكن أن يكون البيض مفيدًا عندما لا يمكنك الخروج لشراء الخضروات الطازجة لوجبتك. يتم تحميله بالمغذيات الأساسية حتى لا تساوم على الحاصل الصحي أيضًا.الخضروات الشائعة:يبقى الثوم والزنجبيل والفلفل والبصل والبطاطس صالحًا للأكل لأكثر من ثلاثة أسابيع إن لم يكن أكثر. ويضيفون لكمة من النكهة إلى أي وصفة بسيطة ، لذا تأكد من وجودها في مخزن الطعام الخاص بك.