لذيذة وصحية.. طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة



طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة

يمكنك إعداد طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة بابسط المكونات واقل التكاليف، وقدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، لتقديم طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة والتي سوف تنال إعجابكم.



وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الطبخ: 45 دقيقة

تكفي لـ : 6 اشخاص



وتعتبر طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة من الطرق التي لها مذاق مميز للغاية، بالإضافة إلى أنها مفيدة للأطفال والكبار، وذلك لما تحتويه من مكونات متكاملة، حيث يمكن ان تعزز المناعة لما تحتويه من خضروات متنوعة، وإليكم طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة..

قد يعجبك أيضا...

- طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومةمقادير مقلوبة اللحمة المفرومةنصف كيلو لحمة مفرومة٤كوب أرز بسمتيبصلة مفرومةملعقة كبيرة ثوم مفرومملعقة صغيرة زنجبيل مفروم٢طماطم مكعبات2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر حاركزبرة مفرومة2 بطاطس مكعباتكيس بسلة بالجزر3 ملعقة كبيرة زيتملعقة كبيرة صلصةماء مغليكمونبابريكارشة قرفة بودررشة زعفران بودرملحفلفل أسود- طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومةلعمل اللحمة1- في طاسة نضع الزيت و اللحمة، ونقلبها ثم نضع البصل والثوم والزنجبيل.2- نقلب اللحم جيدًا على نار عالية، ثم نضع الفلفل الحار والصلصة والبسلة والجزر والطماطم والبطاطس.3- ثم نضع كوب ماء مغلي، ثم نضيف الفلفل الأسود، ونغطيها ونتركها على النار حتى تمام النضج.لعمل الأرز4- نضع حلة على النار بها ماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف الملح والأرز.5- ثم نقلب ونتركه على النار حتى يسلق، ثم نضعه في مصفاة ونضيف عليه الزعفران المخفف بماء.لعمل لقالب6- نضع في حلة أو قالب طبقة من الأرز، ثم اللحمة ثم الأرز وهكذا حتى ننتهي من الكمية ثم نقلبها، وتقدم.