لذيذة وصحية.. طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة

طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة
يمكنك إعداد طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة بابسط المكونات واقل التكاليف، وقدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، لتقديم طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة والتي سوف تنال إعجابكم.
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 45 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص
وتعتبر طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة من الطرق التي لها مذاق مميز للغاية، بالإضافة إلى أنها مفيدة للأطفال والكبار، وذلك لما تحتويه من مكونات متكاملة، حيث يمكن ان تعزز المناعة لما تحتويه من خضروات متنوعة، وإليكم طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة..
- طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة
مقادير مقلوبة اللحمة المفرومة
نصف كيلو لحمة مفرومة
٤كوب أرز بسمتي
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
٢طماطم مكعبات
2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار
كزبرة مفرومة
2 بطاطس مكعبات
كيس بسلة بالجزر
3 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة صلصة
ماء مغلي
كمون
بابريكا
رشة قرفة بودر
رشة زعفران بودر
ملح
فلفل أسود
- طريقة عمل مقلوبة اللحمة المفرومة
لعمل اللحمة
1- في طاسة نضع الزيت و اللحمة، ونقلبها ثم نضع البصل والثوم والزنجبيل.
2- نقلب اللحم جيدًا على نار عالية، ثم نضع الفلفل الحار والصلصة والبسلة والجزر والطماطم والبطاطس.
3- ثم نضع كوب ماء مغلي، ثم نضيف الفلفل الأسود، ونغطيها ونتركها على النار حتى تمام النضج.
لعمل الأرز
4- نضع حلة على النار بها ماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف الملح والأرز.
5- ثم نقلب ونتركه على النار حتى يسلق، ثم نضعه في مصفاة ونضيف عليه الزعفران المخفف بماء.
لعمل لقالب
6- نضع في حلة أو قالب طبقة من الأرز، ثم اللحمة ثم الأرز وهكذا حتى ننتهي من الكمية ثم نقلبها، وتقدم.
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